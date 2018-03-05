Эксперты развеяли миф, что большой пенис влияет на силу оргазма

Составлен перечень самых популярных и самых старых мифов про секс. Один из них состоит в уверенности того, что большой пенис способен спровоцировать наиболее сильный женский оргазм.

Среди самых популярных мифов про секс эксперты выделили девять основных, в которые до сих пор верят многие люди. Согласно первому мифу, мужчины думают о сексе все время. Это не правда, только 34% времени ежедневно.Второй миф сообщает, что секс способен расслабить, но забирает силы перед важным событием. В этом мифе есть доля правды, по крайней мере, швейцарские ученые советуют избегать секса перед важным мероприятием.Третий миф распространял мнение, что только подростки не способны удовлетворять женщину долго, но на самом деле этого не могут сделать и 30% взрослых мужчин. Четвертый миф абсолютно ошибочно убеждал, что у неудовлетворённых мужчин могут посинеть яички. Лжет и создатель пятого мифа, сообщающего, что соски у всех мужчин не имеют чувствительности – ею обладают более 50% мужского населения.Современная наука не может подтвердить правдивость и шестого мифа, согласно которому секс является зависимостью. На 85% ложен седьмой миф о том, что «ночные оргазмы» присущи только сильному полу, - именно такой процент женщин испытывали чувство оргазма во время сна.Согласно данным, 25% мужчин симулировали оргазм, что опровергает и восьмой миф, заявляющий о том, что представители мужского пола на это не способны. Девятый миф подкреплял ложную уверенность, что засосы не могут нанесли существенного вреда. Однако, в 2011 году в Новой Зеландии женщина пережила инсульт из-за засоса от партнера во время секса.