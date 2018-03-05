«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Эксперты развеяли миф, что большой пенис влияет на силу оргазма

Эксперты развеяли миф, что большой пенис влияет на силу оргазма

Вчера, 23:11
Составлен перечень самых популярных и самых старых мифов про секс. Один из них состоит в уверенности того, что большой пенис способен спровоцировать наиболее сильный женский оргазм.

Эксперты развеяли миф, что большой пенис влияет на силу оргазма

 

Среди самых популярных мифов про секс эксперты выделили девять основных, в которые до сих пор верят многие люди. Согласно первому мифу, мужчины думают о сексе все время. Это не правда, только 34% времени ежедневно.

Второй миф сообщает, что секс способен расслабить, но забирает силы перед важным событием. В этом мифе есть доля правды, по крайней мере, швейцарские ученые советуют избегать секса перед важным мероприятием.

Третий миф распространял мнение, что только подростки не способны удовлетворять женщину долго, но на самом деле этого не могут сделать и 30% взрослых мужчин. Четвертый миф абсолютно ошибочно убеждал, что у неудовлетворённых мужчин могут посинеть яички. Лжет и создатель пятого мифа, сообщающего, что соски у всех мужчин не имеют чувствительности – ею обладают более 50% мужского населения.

Современная наука не может подтвердить правдивость и шестого мифа, согласно которому секс является зависимостью. На 85% ложен седьмой миф о том, что «ночные оргазмы» присущи только сильному полу, - именно такой процент женщин испытывали чувство оргазма во время сна.

Согласно данным, 25% мужчин симулировали оргазм, что опровергает и восьмой миф, заявляющий о том, что представители мужского пола на это не способны. Девятый миф подкреплял ложную уверенность, что засосы не могут нанесли существенного вреда. Однако, в 2011 году в Новой Зеландии женщина пережила инсульт из-за засоса от партнера во время секса.
Новости по теме
Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса
Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса

Медики провели опрос среди пользователей, дабы узнать, какие сексуальные позы у них самые любимые. Результат удивил исследователей.

Эксперты назвали 5 малоизвестных секс-фактов
Эксперты назвали 5 малоизвестных секс-фактов

Одной из самых интересных и пикантных тем во все времена была тема интимной жизни. Несмотря на то, сколько об этом пишут и говорят, есть интересные научно

10 самых распространенных мифов о сексе
10 самых распространенных мифов о сексе

В 21-м веке популярная культура просто пронизана сексом. О сексе можно свободно говорить с малознакомыми людьми, делиться с друзьями впечатлениями или же

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости