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| | «Хаббл» запечатлел старую, как динозавры, галактику

«Хаббл» запечатлел старую, как динозавры, галактику

Вчера, 21:29
Учёные не могут нарадоваться новому снимку телескопа «Хаббл». На этот раз удалось зафиксировать галактику под названием NGС 3972, что находится неподалёку от Большой Медведицы. Галактика расположена от Земли на 65 миллионов световых лет, а это значит, что так она выглядела, когда на нашей планете жили динозавры.

«Хаббл» запечатлел старую, как динозавры, галактику

 

Большинство космических объектов отдалены от Солнечной системы тысячами световых лет. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать, как выглядят скопления в далёком прошлом. Известно, что сияние от этих объектов доходит до Земли через миллионы лет, а солнечный свет добирается до нашей поверхности через 8 минут.

«Хаббл» запечатлел старую, как динозавры, галактику

 

NGC 3972 находится на расстоянии 65 миллионов световых лет, но по меркам космоса такие дистанции не имеют огромных промежутков, лишь для жителей Земли такая цифра кажется внушительной. В 2011 году эксперты смогли высчитать точное расстояние от нашей планеты до NGC 397. В результате взрыва сверхновой, астрофизики зафиксировали галактику и с помощью современных разработок провели анализ, который показал точную дистанцию.

Отметим, что NGC 3972 имеет огромное количество звезд, которые могут поочередно пульсировать – цефеиды. Их считают «идеальными космическими маяками». С помощью таких звезд можно высчитать расстояние между галактиками.
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