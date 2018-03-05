«Хаббл» запечатлел старую, как динозавры, галактику

Большинство космических объектов отдалены от Солнечной системы тысячами световых лет. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать, как выглядят скопления в далёком прошлом. Известно, что сияние от этих объектов доходит до Земли через миллионы лет, а солнечный свет добирается до нашей поверхности через 8 минут.
NGC 3972 находится на расстоянии 65 миллионов световых лет, но по меркам космоса такие дистанции не имеют огромных промежутков, лишь для жителей Земли такая цифра кажется внушительной. В 2011 году эксперты смогли высчитать точное расстояние от нашей планеты до NGC 397. В результате взрыва сверхновой, астрофизики зафиксировали галактику и с помощью современных разработок провели анализ, который показал точную дистанцию.
Отметим, что NGC 3972 имеет огромное количество звезд, которые могут поочередно пульсировать – цефеиды. Их считают «идеальными космическими маяками». С помощью таких звезд можно высчитать расстояние между галактиками.