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| | Над штатом Орегон заметили треугольный НЛО

Над штатом Орегон заметили треугольный НЛО

Вчера, 21:06
26 января авторегистратором был зафиксирован НЛО в небе над штатом Орегон. Летающий объект имел треугольную форму.

Над штатом Орегон заметили треугольный НЛО

 

Авторегистратор в небе над штатом Орегон смог снять НЛО. Пользователи Сети, увидевшие снимки странного летающего объекта, предполагают, что им на самом деле может быть самолет TR-3B.

Отснятые кадры были размещены на видеохостинге YouTube, где завоевали значительную долю популярности. Видео демонстрирует, что объект в небе передвигается со сравнительно невысокой скоростью, и больше всего напоминает самолет. Но при увеличении кадров, можно убедиться, что летающий объект имеет форму треугольника.

 
 
 
Версию о том, что это обычный самолет, разрушает и странное размещение специальных сигнальных огней на нем. Проблесковые огни обязательны для всех летающих судов - в норме их должно быть два и они обязаны мигать белым светом. В треугольном летающем аппарате не мигал ни один из трех, располагающихся в каждой их вершин, огней. Также было отмечено, что НЛО летит ниже положенного для обычных самолетов.

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