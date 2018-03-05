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| | Учёные: Найден способ сделать мозг бессмертным

Учёные: Найден способ сделать мозг бессмертным

Вчера, 20:55
Немецкие неврологи из клиники университета Шарите смогли изучить, что происходит в мозге, когда он умирает. Учёные посчитали, что во время деполяризации нервных клеток, которые способствуют гибели нейронов, можно совершить «реанимацию». Такую информацию передает Science Alert.

Учёные: Найден способ сделать мозг бессмертным

 

Из исследования можно узнать, что через 30-40 секунд, когда кислород перестанет попадать в мозг, он переходит на энергосберегающий режим. В таком случае нервная ткань перестаёт быть активной, поэтому связь между нейронами начинает теряться. Через малый промежуток времени исчезают ионные градиенты, которые важны для того, чтобы нейроны смогли выполнить свою функцию – передавать импульс. В итоге образуется деполяризация, которая обволакивает мембрану клетки в виде волны.

Исследователи пронаблюдали за «мозговым цунами» среди пациентов, у которых поставлен диагноз – смерть мозга. Немецкие неврологи поняли, что деполяризация возможна и без вреда для нейронов.

Учёные считают, что для этого нужно покончить с гибелью нейронов до того, как поток кислорода будет восстановлен, либо когда клетки начнут гибнуть из-за постоянной деполяризации. Исследователи надеются, что их опыт поможет найти метод предотвращения смерти от церебральной ишемии или инсульта, потому что от таких диагнозов гибнет огромное количество людей.
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