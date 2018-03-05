Ученые показали протекающие в батарейке процессы в формате 3D

Международная группа ученых из Швеции, КНДР и США создали технологию, способную представить химические процессы, протекающие при зарядке аккумулятора в формате 3D. Информация об исследовании появилась в специализированном журнале Nature Communication.

При зарядке батарейки происходит окисление и восстановление электродов. До нынешнего времени ученые могли определить состояние проводника, но проследить за химическими процессами им не удавалось. Посредством рентгеновской томографии экспертам удалось наблюдать за внутренними реакциями при зарядке аккумулятора. Облучение помогло химикам разработать 3D-модель. Манипулируя потоком радиации специалисты составили схему с разрешением 11 нанометров.

Домбровский Сергей

Химики называют сделанное открытие чрезвычайно важным, поскольку оно позволяет наблюдать за протеканием реакции внутри батарейки. На практике полученные знания можно применить путем создания аккумулятора, способного работать с максимальным коэффициентом полезного действия и минимальными потерями.