Астрономы нашли звезду-вампир, ворующую энергетическую материю у "соседа"

Учёные при помощи рентгеновской обсерватории INTEGRAL стали свидетелями «воровства» энергетической материи нейтронной звездой у соседского красного карлика.

Дарья Дмитриева

Учёные швейцарского университета в Женеве с помощью Европейской рентгеновской обсерватории INTEGRAL летом прошлого года увидели яркую вспышку в небе и начали её изучать.В ходе исследований, было обнаружено нейтронную звезду IGR J17329-2731 с мощнейшим магнитным полем. Это светило возникло не так давно в результате поглощения энергетической материи своего соседа красного гиганта.Когда-то звезда IGR J17329-2731 и сама была карликом, только белым. Тогда светило питалось энергией плотного звездного ветра объекта, который находился рядом. Впитав в себя достаточное количество световой массы, светило стало нейтронной звездой, и начало излучать лучи рентгена больших энергий.В итоге нейронная звезда IGR J17329-2731 стала симбиотическим рентгеновским двойным светилом.