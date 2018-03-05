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| | Астрономы нашли звезду-вампир, ворующую энергетическую материю у "соседа"

Астрономы нашли звезду-вампир, ворующую энергетическую материю у "соседа"

Вчера, 20:47
Учёные при помощи рентгеновской обсерватории INTEGRAL стали свидетелями «воровства» энергетической материи нейтронной звездой у соседского красного карлика.

Астрономы нашли звезду-вампир, ворующую энергетическую материю у "соседа"

 

Учёные швейцарского университета в Женеве с помощью Европейской рентгеновской обсерватории INTEGRAL летом прошлого года увидели яркую вспышку в небе и начали её изучать.

В ходе исследований, было обнаружено нейтронную звезду IGR J17329-2731 с мощнейшим магнитным полем. Это светило возникло не так давно в результате поглощения энергетической материи своего соседа красного гиганта.

Когда-то звезда IGR J17329-2731 и сама была карликом, только белым. Тогда светило питалось энергией плотного звездного ветра объекта, который находился рядом. Впитав в себя достаточное количество световой массы, светило стало нейтронной звездой, и начало излучать лучи рентгена больших энергий.

В итоге нейронная звезда IGR J17329-2731 стала симбиотическим рентгеновским двойным светилом.
Дарья Дмитриева
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