Российские ученые нашли способ «отложить» клеточную смерть

Российские ученые обнаружили механизм самоуничтожения клеток при участии белков Fas-лиганда и кавеолина. Открытие можно использовать в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Виктория Озерова

Специалисты МГУ совместно с коллегами с Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН изучили способность клеток к самоуничтожению при определенных условиях – апоптоз. Известно, что раковые клетки теряют такие возможности, из-за чего на поздних стадиях заболевания возникают метастазы. Ученые установили, что этот процесс непосредственно связан с белками Fas-лигандом и кавеолином, последний из которых и запускает механизм самоуничтожения.Специалисты утверждают, что с помощью «белка смерти» можно остановить или запустить программу самоуничтожения. Таким образом можно уничтожить раковые клетки или остановить смерти людей. Полученные данные ученые собираются использовать в борьбе с онкологией.