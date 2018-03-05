«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Российские ученые нашли способ «отложить» клеточную смерть

Российские ученые нашли способ «отложить» клеточную смерть

Вчера, 21:18
Российские ученые обнаружили механизм самоуничтожения клеток при участии белков Fas-лиганда и кавеолина. Открытие можно использовать в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Российские ученые нашли способ «отложить» клеточную смерть

 

Специалисты МГУ совместно с коллегами с Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН изучили способность клеток к самоуничтожению при определенных условиях – апоптоз. Известно, что раковые клетки теряют такие возможности, из-за чего на поздних стадиях заболевания возникают метастазы. Ученые установили, что этот процесс непосредственно связан с белками Fas-лигандом и кавеолином, последний из которых и запускает механизм самоуничтожения.

Специалисты утверждают, что с помощью «белка смерти» можно остановить или запустить программу самоуничтожения. Таким образом можно уничтожить раковые клетки или остановить смерти людей. Полученные данные ученые собираются использовать в борьбе с онкологией.
Виктория Озерова
Новости по теме
Российские ученые выяснили, как заставить раковые клетки самоуничтожаться
Российские ученые выяснили, как заставить раковые клетки самоуничтожаться

Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова совместно со шведскими специалистами нашли новый способ борьбы с раковыми клетками. Биологи выяснили, как заставить

Ученые из МГУ изучили процесс самоуничтожения клеток
Ученые из МГУ изучили процесс самоуничтожения клеток

Ученые из МГУ изучили процесс самоуничтожения клеток. Специалисты описали влияние посттрансляционных модификаций (ПТМ) белков семейства каспаз на апоптоз.

Ученые: чеснок может уничтожить раковые клетки головного мозга
Ученые: чеснок может уничтожить раковые клетки головного мозга

Недавно ученые обнаружили, что уничтожить опухоль головного мозга поможет чеснок, действие которого заключается в производстве активных форм кислорода в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости