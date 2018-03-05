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| | Ученые: Орехи и рыба предотвращают болезнь Альцгеймера

Ученые: Орехи и рыба предотвращают болезнь Альцгеймера

Вчера, 20:26
Исследователи из США сообщают, что включение в рацион питания продуктов с полинасыщенными жирными кислотами омега-3 поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера. К таким продуктам относят рыбу и орехи.

Ученые: Орехи и рыба предотвращают болезнь Альцгеймера

 

Ученые из США считают, что если рацион человека богат продуктами, в которых высоко содержание жирных кислотам омега-3, то уменьшается вероятность развития у него болезни Альцгеймера. К таким продуктам относят рыбу и орехи. Это возможно благодаря тому, что данные продукты могут усиливать интенсивность кровообращения в головном мозге в тех частях, которые отвечают за обучение и память.

Ранее биологи смогли выяснить, что вызвать болезнь Альцгеймера может так называемая «западная» диета, то есть та, в которой много пищи высокой калорийности и жирности. Как свидетельствуют некоторые исследования, заболевание может проявляться в первых симптомах уже после нескольких лет неправильного питания.

В настоящее время от болезни Альцгеймера страдают 35 миллионов человек по всему миру. Ученые полагают, что к 2030 году показатель заболеваемости увеличится в два раза.
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