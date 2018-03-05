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| | Учёные разъяснили, зачем коты мнут лапками

Учёные разъяснили, зачем коты мнут лапками

Вчера, 20:30
Учёные, занимающиеся зоологией, разъяснили, с какой целью коты и кошки производят массажные движения человеку либо другим животным. Вариантов объяснений у специалистов оказалось несколько.

Учёные разъяснили, зачем коты мнут лапками

 

Одним из вариантов, что заставляет котов «мять» человека или своего сородича, это древний инстинкт. С помощью массажных движений, животные из семейства кошачьих, приглаживали себе траву, подготавливая лежбище для сна. Сейчас же коты приминают вещи, которые на человеке, якобы подготавливая место, чтобы прилечь.

Вторым вариантом, выдвинутым учёными, является потребность животного в пище. Эти механические действия коты также производят на инстинктивном уровне. Так как, будучи маленькими котятами, они «мяли» мать кошку, стимулируя выработку молока в молочных железах.

Специалисты также полагают, что коты воспринимают человека как большую маму, которая их кормит. Ежели животное делает массажные движения своему хозяину или какому-либо другому человеку или животному, значит оно проявляет доверие и симпатию.
Дарья Дмитриева
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