Диетологи сообщили о неизбежном влиянии соли на кровяное давление

Британские диетологи подтвердили неизбежность влияния соли на давление человека. Как выяснилось, вред от соли невозможно компенсировать здоровым питанием.

Ученые-диетологи из Британии исследовали свыше четырех тысяч добровольцев и выяснили, какое влияние соль оказывает на человеческий организм. Теперь доподлинно ясно, что даже здоровое питание не способно возместить ущерб от соли на артериальное давление.По итогам исследования определили, что люди, имеющие привычку потреблять соль в повышенном количестве, вне зависимости от их диеты имеют проблемы с повышенным давлением крови. Благодаря этому факту удалось опровергнуть теорию о том, что большое количество в рационе фруктов и овощей способно противодействовать вредному влиянию соли, даже несмотря на то, что эти продукты питания могут понижать артериальное давление.Специалисты сообщают сведения официальной научной статистики, по которой жители Британии в среднем употребляют соли меньше по сравнению с американцами и китайцами.