«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Наука и практика: Ученые рассказали, как получить смешанный оргазм

Наука и практика: Ученые рассказали, как получить смешанный оргазм

Вчера, 19:39
Многим известно о клиторальном оргазме, а также о кульминации, получаемой, когда стимулируется точка G. Считается, что ощущения при этом своего рода непередаваемые, очень яркие. Однако возможно и сразу двойное наслаждение, именуемое смешанным оргазмом. Каким образом он достигается? Специалисты отмечают, клиторальный вид оргазма происходит быстрее, поскольку это более доступный участок женского тела. С другой стороны, наслаждение в точке G более интенсивное в связи с особенностью спазмов.

Наука и практика: Ученые рассказали, как получить смешанный оргазм

 

Ученые установили, что если одновременно стимулировать и клитор, и точку G, то оргазм получится дольше и сильнее. Это поможет обоим партнёрам получить желаемой кульминации быстрее. Он достигается в ходе стимуляции двух отдельных зон тела. В первую очередь эксперты отмечают, что женщине стоит научиться этому самостоятельно, поскольку потом о своих предпочтениях легче будет рассказать партнёру и дать понять, что от него нужно. 

Соответственно, если у девушки получится достигать смешанного оргазма, то она сможет лучше объяснить свои потребности партнёру. Специалисты отмечают, что лучше всего достигать пика наслаждения в «миссионерской» позе.

С другой стороны, не менее важно, как и по чьей инициативе происходит интимная связь. Специалисты не раз отмечали, что отношение к сексу у мужчин и женщин существенно различается. Чтобы и оргазма достичь, и после остаться удовлетворёнными психологически, желательно подстраиваться не только в позах и движениях. В частности, как гласит исследование, проведённое экспертами из Норвежского научно-технологического университета, женщины гораздо чаще сожалеют о случайном сексе. Лучше они себя чувствуют, если такая связь была по их инициативе.

По словам ведущего автора работы, доктора Лейфа Эдварда Оттсена Кеннеара, мужчины таких затруднений не испытывают. Опасения же женщин связаны с далёким прошлым, когда их было гораздо больше, из-за чего и в случае отсутствия продолжения отношений после интима дамы теряли больше. У мужчин страдала тогда условно только репутация, а прекрасный пол, учитывая отсутствие в древние времена полноценной контрацепции, получал явно незапланированную беременность.
Ирина Летинская
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