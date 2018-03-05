«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Физики: Скоро на Земле выкипит вся вода

Физики: Скоро на Земле выкипит вся вода

Вчера, 19:17
По предположениям физиков, через несколько миллиардов лет Земля останется без воды, поскольку она выкипит по мере превращения нашей звезды из желтого карлика в красного гиганта.

Физики: Скоро на Земле выкипит вся вода

 

Без жидкости человечество погибнет за считанные дни. Сейчас люди больше всего ценят золото, бриллианты и прочие атрибуты богатства и власти. За деньги можно купить многое, но существуют вещи, которые не продаются. Вода является жизненно необходимым ресурсом, без которого человечество прекратит свое существование. Именно этой ценности в скором времени лишатся люди. На данный момент среди ученых преобладают две теории дальнейшего развития событий: положительная и отрицательная.

Согласно прогнозам оптимистов, в течение нескольких миллиардов лет Солнце будет преобразовываться из желтого карлика в красного гиганта. В результате этого жидкость на нашей планете исчезнет. По мнению пессимистов, на Солнце в любой момент может произойти внутренний химический процесс, который затронет нашу планету. В этом случае врыв в звезде спровоцирует возникновение гигантского облака плазмы, способного достичь Земли за пару суток.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые знают, как погибнет Вселенная
Ученые знают, как погибнет Вселенная

Ученые знают, как, когда и при каких обстоятельствах погибнет Вселенная. Подробности глобальных процессов гибели нашей планеты и Солнечной Системы появились на

Ученые рассказали, как и когда погибнет Земля
Ученые рассказали, как и когда погибнет Земля

Новая теория о гибели Земли выдвинута американскими учеными из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Исследователи нашли ошеломляющие доказательства того,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости