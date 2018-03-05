Физики: Скоро на Земле выкипит вся вода

По предположениям физиков, через несколько миллиардов лет Земля останется без воды, поскольку она выкипит по мере превращения нашей звезды из желтого карлика в красного гиганта.

Домбровский Сергей

Без жидкости человечество погибнет за считанные дни. Сейчас люди больше всего ценят золото, бриллианты и прочие атрибуты богатства и власти. За деньги можно купить многое, но существуют вещи, которые не продаются. Вода является жизненно необходимым ресурсом, без которого человечество прекратит свое существование. Именно этой ценности в скором времени лишатся люди. На данный момент среди ученых преобладают две теории дальнейшего развития событий: положительная и отрицательная.Согласно прогнозам оптимистов, в течение нескольких миллиардов лет Солнце будет преобразовываться из желтого карлика в красного гиганта. В результате этого жидкость на нашей планете исчезнет. По мнению пессимистов, на Солнце в любой момент может произойти внутренний химический процесс, который затронет нашу планету. В этом случае врыв в звезде спровоцирует возникновение гигантского облака плазмы, способного достичь Земли за пару суток.