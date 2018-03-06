Стивен Хокинг рассказал о начале зарождения Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг в эфире программы StarTalk ответил на вопросы о мироздании, в том числе о том, что существовало до Большого взрыва, и как возникла Вселенная.

Виктория Озерова

Стивен Хокинг во время шоу StarTalk поведал о том, как появилось мироздание. Ссылаясь на общую теорию относительности Энштейна, в которой говорится, что пространство и время образовывают совокупность, физик заявил, что до создавшей Вселенную вспышки ничто не существовало. Ученый уточнил, что следует евклидовому подходу к квантовой гравитации, в соответствии с которым существует мнимое время, в котором «жизнь» Вселенной является искривленной поверхностью в четырех измерениях.Хокинг сообщил, что с ученым из США Джеймсом Хартли разработал предположение об отсутствии границ, по которому у Вселенной нет кордонов, а Большой взрыв можно сравнить с Южным полюсом: как нет ничего далее этой точки, так и до вспышки абсолютно ничего не существовало.