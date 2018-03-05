Останки доисторического птенца пролили свет на секреты эволюции пернатых

Палеонтологам удалось отыскать отпечатки тела и перьев новорожденного птенца, который жил на Земле приблизительно 127 миллионов лет тому назад. Что же помогло им раскрыть некоторые тайны их эволюции отмечается в статье, которая была размещена в западных научных изданиях.

Николай Офицеров

», - заявил Луис Чиаппе, входящий в Национальный исторический музей Лос-Анджелеса.Сообщество ученых на сегодняшний день не согласны в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых продолжают отталкиваться от классической теории о том, что перья позволили птицам освоить, по сути, новую экологическую нишу воздушное пространство, которое для динозавров было недоступно. Другие уверены в том, что перья появились не для полета, а как обогрев тела и способ привлечения внимания самок.Еще больше разногласий вызывает и сам вопрос о том, а каким образом птицы обучились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло в достаточно раннем периоде, в конце Юрского или же в начале Мелового периода. Другие же указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветку, но и взлетать в произвольной ситуации в воздух.