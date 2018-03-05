«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9 Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных" В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником
| | Останки доисторического птенца пролили свет на секреты эволюции пернатых

Останки доисторического птенца пролили свет на секреты эволюции пернатых

Сегодня, 16:39
Палеонтологам удалось отыскать отпечатки тела и перьев новорожденного птенца, который жил на Земле приблизительно 127 миллионов лет тому назад. Что же помогло им раскрыть некоторые тайны их эволюции отмечается в статье, которая была размещена в западных научных изданиях.

Останки доисторического птенца пролили свет на секреты эволюции пернатых

 

«Данная находка, вкупе с десятками прочих подобных открытий по всему миру, позволяет нам заглянуть в мир древних птиц, которые жили во времена динозавров. Удивительно также и то, что довольно много отличительных черт современных пернатых развились или уже существовали около 100 миллионов лет тому назад», - заявил Луис Чиаппе, входящий в Национальный исторический музей Лос-Анджелеса.

Сообщество ученых на сегодняшний день не согласны в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых продолжают отталкиваться от классической теории о том, что перья позволили птицам освоить, по сути, новую экологическую нишу воздушное пространство, которое для динозавров было недоступно. Другие уверены в том, что перья появились не для полета, а как обогрев тела и способ привлечения внимания самок.

Еще больше разногласий вызывает и сам вопрос о том, а каким образом птицы обучились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло в достаточно раннем периоде, в конце Юрского или же в начале Мелового периода. Другие же указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветку, но и взлетать в произвольной ситуации в воздух.
Николай Офицеров
Новости по теме
В Китае продемонстрировали птенца, который 99 миллионов лет назад застыл в янтаре
В Китае продемонстрировали птенца, который 99 миллионов лет назад застыл в янтаре

В Китае продемонстрировали птенца, который 99 миллионов лет назад застыл в янтаре. Своей находкой с миром поделились ученые-палеонтологи из США, Канады и КНР.

В КНР обнаружили останки птицеподобного динозавра
В КНР обнаружили останки птицеподобного динозавра

Группа палеонтологов из КНР обнаружила на территории провинции Ляомин останки птицеподобного динозавра. Ученые предположили, что найденное ископаемое является

Ученые: Цветные перья появились вместе с пернатыми динозаврами
Ученые: Цветные перья появились вместе с пернатыми динозаврами

По мнению палеонтологов, оперение первых пернатых динозавров изначально имело полихромную окраску. Это заверяет ученых в правильности их гипотез относительно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости