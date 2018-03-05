Останки доисторического птенца пролили свет на секреты эволюции пернатых

«Данная находка, вкупе с десятками прочих подобных открытий по всему миру, позволяет нам заглянуть в мир древних птиц, которые жили во времена динозавров. Удивительно также и то, что довольно много отличительных черт современных пернатых развились или уже существовали около 100 миллионов лет тому назад», - заявил Луис Чиаппе, входящий в Национальный исторический музей Лос-Анджелеса.
Сообщество ученых на сегодняшний день не согласны в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых продолжают отталкиваться от классической теории о том, что перья позволили птицам освоить, по сути, новую экологическую нишу воздушное пространство, которое для динозавров было недоступно. Другие уверены в том, что перья появились не для полета, а как обогрев тела и способ привлечения внимания самок.
Еще больше разногласий вызывает и сам вопрос о том, а каким образом птицы обучились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло в достаточно раннем периоде, в конце Юрского или же в начале Мелового периода. Другие же указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветку, но и взлетать в произвольной ситуации в воздух.