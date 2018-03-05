Ученые доказали, что фиалки способствуют быстрому замужеству

Эксперты провели необычный эксперимент, в ходе которого доказали, что фиалки являются незаменимыми комнатными растениями для женщин, которые мечтают выйти замуж. Об этом сообщает информационное издание VistaNews.

Светлана Славянская

Специалисты из Украины провели опрос среди женщин и обнаружили, что хозяйки фиалок удачно вышли замуж, а женщины без данных комнатных растений чаще всего являются незамужними. Ученые утверждают, что все дело в гормоне окситоцине, который в разы больше вырабатывается у хозяек фиалок. Данный гормон отвечает за женственность, верность и заботу, что важно для каждого мужчины видеть в своей избраннице.Кроме того, ученые выяснили, что фиалки в домашних условиях достаточно требовательные и капризные в уходе. Хозяйки данных цветов должны придерживаться правильного режима полива, обеспечивать достаточную влажность в помещении и следить, чтобы температура воздуха была не ниже 22 градусов по Цельсию. Психологи утверждают, что такие женщины способны хорошо заботиться о мужчинах, а потому и быстрее выходят замуж.