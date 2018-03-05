«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Ученые доказали, что фиалки способствуют быстрому замужеству

Ученые доказали, что фиалки способствуют быстрому замужеству

Сегодня, 17:00
Эксперты провели необычный эксперимент, в ходе которого доказали, что фиалки являются незаменимыми комнатными растениями для женщин, которые мечтают выйти замуж. Об этом сообщает информационное издание VistaNews.

Ученые доказали, что фиалки способствуют быстрому замужеству

 

Специалисты из Украины провели опрос среди женщин и обнаружили, что хозяйки фиалок удачно вышли замуж, а женщины без данных комнатных растений чаще всего являются незамужними. Ученые утверждают, что все дело в гормоне окситоцине, который в разы больше вырабатывается у хозяек фиалок. Данный гормон отвечает за женственность, верность и заботу, что важно для каждого мужчины видеть в своей избраннице.

Кроме того, ученые выяснили, что фиалки в домашних условиях достаточно требовательные и капризные в уходе. Хозяйки данных цветов должны придерживаться правильного режима полива, обеспечивать достаточную влажность в помещении и следить, чтобы температура воздуха была не ниже 22 градусов по Цельсию. Психологи утверждают, что такие женщины способны хорошо заботиться о мужчинах, а потому и быстрее выходят замуж.
Светлана Славянская
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