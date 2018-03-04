Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка

Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка

Сегодня, 18:37
Немецкие ученые из университета госпиталя Йены провели исследование, в ходе которого выяснили влияние рациона будущей матери на развитие и последующее старение мозга ребенка. В эксперименте неврологов приняли участие 118 добровольцев, которые родились в голодные 1944-1945 годы.

Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка

 

Исследователи выявили четкую взаимозависимость между темпами старения и разрушения мозга человека и возрастом его матери в момент родов. Помимо этого, на скорость деградации мыслительного органа влияли злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые недуги. Однако еще одним фактором, выступающим катализатором старения нейронов, оказалось питание женщины в положении. Ученые определили, что если во время вынашивания ребенка мать голодала или ела нездоровую пищу, мозг ее ребенка постареет намного раньше.

В будущем, голодавшие во внутриутробном возрасте люди, чаще страдают от проблем с работой мозга. Однако старение мыслительного органа не меньше зависит от того, какой образ жизни ведет сам человек. Также стоит учесть индивидуальные особенности мозга каждого носителя.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые доказали, что ожирение ускоряет старение мозга
Ученые доказали, что ожирение ускоряет старение мозга

Группа ученых из Кембриджского университета заявила, что лишние килограммы ускоряют процесс старения головного мозга. В рамках эксперимента исследователям

Ученые узнали, как размер мозга влияет на память
Ученые узнали, как размер мозга влияет на память

Ученые узнали, как размер мозга влияет на память. Американские исследователи подтвердили взаимосвязь размера мыслительного органа с познавательными функциями.

Ученые выяснили способ замедлить старение мозга
Ученые выяснили способ замедлить старение мозга

Американские исследователи смогли выяснить, что если каждый день употреблять в пищу салат и зелень, то память человека значительно улучшается.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости