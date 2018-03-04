Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка

Исследователи выявили четкую взаимозависимость между темпами старения и разрушения мозга человека и возрастом его матери в момент родов. Помимо этого, на скорость деградации мыслительного органа влияли злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые недуги. Однако еще одним фактором, выступающим катализатором старения нейронов, оказалось питание женщины в положении. Ученые определили, что если во время вынашивания ребенка мать голодала или ела нездоровую пищу, мозг ее ребенка постареет намного раньше.
В будущем, голодавшие во внутриутробном возрасте люди, чаще страдают от проблем с работой мозга. Однако старение мыслительного органа не меньше зависит от того, какой образ жизни ведет сам человек. Также стоит учесть индивидуальные особенности мозга каждого носителя.