Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки

Благодаря исследованиям ученых из США, появились доказательства того, что держаться за руки может быть полезно для мозговой активности и для устранения болевого эффекта. Решение о проведении исследования по выявлению влияния прикосновения на человека пришло в голову специалисту, изучающему боль в Лаборатории когнитивной и эффективной нейробиологии, после родов его супруги. Специалист захотел проверить, действительно ли можно помочь человеку, ощущающему боль, одним прикосновением.
Ученые проверили ряд тестов и измерений мозговой активности у 22 гетеросексуальных пар возрастом 22-32 года. Изменения проводились во время того, когда партнеры держали друг друга за руки, а также когда они находились в разных помещениях. Как выяснилось, благодаря прикосновению сила боли уменьшалась в среднем на 34%, а мозговая активность значительно улучшалась.