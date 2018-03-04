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| | Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки

Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки

Сегодня, 17:47
Специалисты доказали, что держаться влюбленным за руки важно – это может помочь легче перенести боль, а кроме того и улучшит работу мозга. Исследователь после родов жены решил провести проверку влияния прикосновения на человека.

Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки

 

Благодаря исследованиям ученых из США, появились доказательства того, что держаться за руки может быть полезно для мозговой активности и для устранения болевого эффекта. Решение о проведении исследования по выявлению влияния прикосновения на человека пришло в голову специалисту, изучающему боль в Лаборатории когнитивной и эффективной нейробиологии, после родов его супруги. Специалист захотел проверить, действительно ли можно помочь человеку, ощущающему боль, одним прикосновением.

Ученые проверили ряд тестов и измерений мозговой активности у 22 гетеросексуальных пар возрастом 22-32 года. Изменения проводились во время того, когда партнеры держали друг друга за руки, а также когда они находились в разных помещениях. Как выяснилось, благодаря прикосновению сила боли уменьшалась в среднем на 34%, а мозговая активность значительно улучшалась.
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