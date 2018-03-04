Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки

Специалисты доказали, что держаться влюбленным за руки важно – это может помочь легче перенести боль, а кроме того и улучшит работу мозга. Исследователь после родов жены решил провести проверку влияния прикосновения на человека.

Благодаря исследованиям ученых из США, появились доказательства того, что держаться за руки может быть полезно для мозговой активности и для устранения болевого эффекта. Решение о проведении исследования по выявлению влияния прикосновения на человека пришло в голову специалисту, изучающему боль в Лаборатории когнитивной и эффективной нейробиологии, после родов его супруги. Специалист захотел проверить, действительно ли можно помочь человеку, ощущающему боль, одним прикосновением.Ученые проверили ряд тестов и измерений мозговой активности у 22 гетеросексуальных пар возрастом 22-32 года. Изменения проводились во время того, когда партнеры держали друг друга за руки, а также когда они находились в разных помещениях. Как выяснилось, благодаря прикосновению сила боли уменьшалась в среднем на 34%, а мозговая активность значительно улучшалась.