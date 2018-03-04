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| | Ученые: Витамин D снижает риск ранней смерти на 30%

Ученые: Витамин D снижает риск ранней смерти на 30%

Сегодня, 17:30
Норвежские специалисты доказали, что витамин D является незаменимым для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Именно «витамин солнца» способен уменьшить риск ранней смерти на 30%.

Ученые: Витамин D снижает риск ранней смерти на 30%

 

Последнее исследование норвежских ученых показывает, что потребление витамина D может значительно снизить риск смерти в раннем возрасте у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании ученых из Университета Бергена делается вывод о том, что люди, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут снизить риск ранней смерти на 30% благодаря витамину D.

Автор исследования профессор Ютта Диркс из кафедры клинической медицины Университета Бергена утверждает, что правильное количество витамина D значительно снижает риск смерти. Однако слишком много или слишком мало данного витамина может наоборот увеличить риск. Именно по этой причине необходимо индивидуальную дозировку узнавать у врача, после предварительного осмотра.
Светлана Славянская
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