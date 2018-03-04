Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре

На видеозаписи, сделанной уфологом ночью 2 марта 2018 года, виден плазменный шар, передвигающийся в космическом пространстве. Внутри этой прозрачной сферы исследователь рассмотрел странное существо.

Используя камеру Canon PowerShot вместе с телескопом Celestron 130 исследователь-уфолог смог сделать видео передвижений в космосе пламенного шара, имеющего необъяснимое происхождение. Видеозапись сделана 2 марта 2018 года.Внутри сферы, имеющей преимущественно прозрачную структуру, можно наблюдать предмет, напоминающий мяч. Наблюдатели космического пространства уже не в первый раз видят сферы такого типа, но объяснения этому продолжают находиться на уровне теорий и предположений.В конце прошлого года над Липецком местные жители заметили светящийся объект в форме шара, аналогичный тому, который видели на Урале осенью 2017 года. Как выяснилось, данный объект является следом от испытания ракеты «Тополь М». Тем не менее, официального заявления по этому поводу от Минобороны не последовало.