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| | Египет, Техас и даже на Луне! Пришельцы появляются среди нас

Египет, Техас и даже на Луне! Пришельцы появляются среди нас

Сегодня, 17:07
Пришельцев с других планет все чаще начинают обнаруживать на Земле. Сообщения о нахождении следов активности инопланетных рас появляются в СМИ едва ли не каждый день. Одним из мест, где могли находиться пришельцы, оказался американский штат Техас.

Египет, Техас и даже на Луне! Пришельцы появляются среди нас

 

На территории небольшого городка Аврора местные исследователи раскопали могилу пришельцев. Предположительно, гибель космических путешественников наступила в 1897 году. НЛО врезался в мельницу местного фермера, и свалился на землю. В обломках корабля аграрий нашел тело мертвого гуманоида серого цвета. Пришельца похоронили как христианина, однако его корабль исчез. О том, что здесь погребен инопланетянин, свидетельствует лишь надгробный камень с изображением летающей тарелки. Окрестности могилы стали аномальной зоной. Здесь невероятно быстро растут деревья и кустарник, а иногда даже левитируют камни. Охотники за артефактами не раз похищали надгробие, но оно неизменно возвращалось.

 

А недавно на след инопланетной расы напали в Египте. В этом искателям помог сервис Google Maps. Юзеры, которые обнаружили удивительный объект, рассказывают, что он похож на строения из фантастического киноцикла «Звездные войны».

Египет, Техас и даже на Луне! Пришельцы появляются среди нас

 

Находкой обычных пользователей заинтересовались уфологи. Они отправились по указанным координатам. Во всемирной паутине этот объект значится как SecureTeam10. Необычная структура сооружений уже привлекла к нему внимание множества туристов. Сторонники существования инопланетян уверены, что людям удалось наткнуться на базу пришельцев. Специалисты в этой области не сомневаются, что под землей там расположен целый инопланетный флот.

Египет, Техас и даже на Луне! Пришельцы появляются среди нас

 

Однако гости из космоса не ограничиваются только Землей. Последние исследования уфологов доказывают, что пришельцы активно интересуются и спутником Голубой планеты – Луной. Специалисты по внеземным цивилизациям изучили снимки, сделанные астрономом-любителем с помощью наземного телескопа. Даже самым яростным скептикам не нашлось что противопоставить загадочной треугольной области, постоянно меняющей свои координаты. Помимо этого на снимках явственно заметны фантасмагорические постройки, мало напоминающие земные, но явно рукотворные. Касательно аномалии, эксперты полагают, что это корабль пришельцев, который скрылся в недрах Луны. Некоторые уфологи полагают, что там у пришельцев еще одна база.
Дарья Светозарова
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