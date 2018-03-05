В Мурманской области мыс Корабль использовали для добычи аметистов

Ранее побережье Белого моря, расположенное в Мурманской области, активно использовалось для добычи уникального вида драгоценных камней аметистов. Камни, найденные на мысе Корабль, не имеют аналогов мире.

Среди особенностей береговой линии Белого моря у Мурманской области туристы отмечают одну из местных достопримечательностей – горный мыс Корабль, названный так из-за визуальной схожести с силуэтом корабля. Однако, с шестнадцатого века этот памятник природы, окруженный сосновым лесом, был известен добычей аметистов.Как сообщают эксперты, в мире не существуют аналогов найденным на мысе Корабль драгоценным камням. Найденные там аметисты поражали разнообразием цветов: встречались желтые, фиолетовые, сиреневые и черные минералы.Добыча аметистов продолжалась до второй половины двадцатого века, а использовались они для изготовления сувениров и украшений. Процесс добычи был остановлен, когда запасы аметистов начали иссякать, но и в наше время на берегу Белого моря можно увидеть сохранившиеся аметистовые жилы.