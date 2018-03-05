Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума
| | В Мурманской области мыс Корабль использовали для добычи аметистов

В Мурманской области мыс Корабль использовали для добычи аметистов

Сегодня, 00:30
Ранее побережье Белого моря, расположенное в Мурманской области, активно использовалось для добычи уникального вида драгоценных камней аметистов. Камни, найденные на мысе Корабль, не имеют аналогов мире.

В Мурманской области мыс Корабль использовали для добычи аметистов

 

Среди особенностей береговой линии Белого моря у Мурманской области туристы отмечают одну из местных достопримечательностей – горный мыс Корабль, названный так из-за визуальной схожести с силуэтом корабля. Однако, с шестнадцатого века этот памятник природы, окруженный сосновым лесом, был известен добычей аметистов.

Как сообщают эксперты, в мире не существуют аналогов найденным на мысе Корабль драгоценным камням. Найденные там аметисты поражали разнообразием цветов: встречались желтые, фиолетовые, сиреневые и черные минералы.

Добыча аметистов продолжалась до второй половины двадцатого века, а использовались они для изготовления сувениров и украшений. Процесс добычи был остановлен, когда запасы аметистов начали иссякать, но и в наше время на берегу Белого моря можно увидеть сохранившиеся аметистовые жилы.
Новости по теме
Китайский двойник Audi Q3 исполнили из золота и аметистов
Китайский двойник Audi Q3 исполнили из золота и аметистов

Китайская компания Zotye вывела на рынок ограниченную серию небольших внедорожников SR7. Во внешнем и внутреннем дизайне присутствуют золото и аметисты.

В Крыму на дне моря обнаружен огромный античный корабль
В Крыму на дне моря обнаружен огромный античный корабль

Около Севастополя, на дне моря, обнаружен огромный античный корабль. Учёные прозвали находку крупнейшим открытием за последние века. Предположительно, корабль,

В Мурманской области полицейскими пресечены факты незаконной добычи водных биоресурсов
В Мурманской области полицейскими пресечены факты незаконной добычи водных биоресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина», проводимой на территории Мурманской области, сотрудниками полиции проводятся мероприятия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости