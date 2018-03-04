Ученые из США разрабатывают вакцину для пожизненной защиты от гриппа

Ученые из США заложили основу для нового типа вакцины, которая за один-два приема способна обеспечить человеку пожизненную защиту от вирусов гриппа. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Infectious Diseases.

Светлана Славянская

Директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи говорит, что новая уникальная вакцина способна привести к пожизненной защите от гриппа и вирусных инфекций. Сообщается, что структурная биология, является ключом к вакцине, которая будет универсальной для всех времен года.Энтони Фаучи и команда ученых на прошлой неделе продемонстрировали отчет, который назвали «Стратегическим планом разработки универсальной вакцины» в научной статье, опубликованной в журнале «Инфекционные болезни». По словам ученых, вакцина от любых типов инфекций будет доступна для многих жителей планеты.