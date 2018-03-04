В Египте через Google Maps нашли инопланетян

Мнения
Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.
От Редактора
Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.
В Антарктиде был обнаружен одинокий айсберг, под которым расположена подводная база инопланетян. Об этом стало известно благодаря снимкам, полученным в
Исследователи обнаружили на новых изображениях Google Maps круги на полях, которые указывают на следы инопланетян, что прибыли на Земле. Об этом передают
Один из жителей Майкопа просматривал снимки с Google Maps, и неожиданно для себя самого обратил внимание, что над его родной улицей нависает нечто похожее на