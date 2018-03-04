В Египте через Google Maps нашли инопланетян

Уфологи, изучая фотографии с Google Maps, нашли место, где могли бы жить инопланетяне. Они заявили, что эта база могла быть заселена ещё 5 тысяч лет назад, как сообщает VistaNews.

Такое предположение сделала команда виртуальных уфологов SecureTeam10. Эксперты заявили, что инопланетные космолёты могут часто сюда прилетать, прячась от глаз в подземных ангарах. Подкрепляют свою версию уфологами исследованием о том, что в Египте тепловыми датчиками были пойманы странные сигналы.

На видеохостинге YouTube показали ролик, где демонстрировалась база НЛО в этой стране, похожая на то, что было в «Звёздных войнах». В настоящее время исследование местности продолжается. Критики данной версии заявляют, что никаких поселений инопланетян в Египте нет, а это обман зрения либо уфологи просто подделали данные, чтобы привлечь внимание и заработать деньги за просмотры на YouTube.

Ирина Летинская