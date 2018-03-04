"Умная" обувь к 2022 году будет заставлять человека быстрее бегать

«Умная» обувь появилась на рынке гаджетов и аксессуаров в 2013 году. Особым спросом она не пользовалась, и разработчики назвали период, когда массово начнут выпускать инновационную одежду с модернизированными технологиями.

Вещий Олег

Согласно докладу Technavio, это произойдет ближе к 2022 году. Аналитики посчитали потребительские запросы и пришли к выводу, что розничная стоимость на «умные» кроссовки сейчас слишком высокая. Масштабный опрос жителей США показал, что мало кто верит в успех данного стартапа, потому что завязать шнурки не проблема, а следить за состоянием здоровья помогают «умные» часы и трекеры. Несмотря на это, разработчики генерируют новые идеи, которые воплощают в реальность.Так, к 2022 году планируется выпуск обуви, которая импульсивным ударом будет заставлять человека двигаться быстрее. Кроссовки полностью будут обтекать ногу и человек избавится от неудобства. Важным моментом является стоимость. По оценкам экспертов, она не превысит 200 долларов. На данный момент приобрести «умные» кроссовки с ограниченной функциональностью можно з 800 долларов.