Использование телефона за столом делает людей несчастными – Учёные

Учёные из Канады доказали, что пользование телефоном во время застолья делает людей несчастными и не даёт возможности общаться с окружающими.

Дарья Дмитриева

Специалисты Университета Британской Колумбии в Ванкувере провели исследования, которые доказали вред телефонов на общение между людьми. 90% исследуемых во время общения непременно обращаются к своим гаджетам. Это уже вошло в привычку. Человек проверяет сообщения, звонки, социальные сети, уже даже сам того не замечая. Именно это делает несчастным пользователя, его друзей и близких.Исследуемых 300 человек пригласили с семьями и друзьями в ресторан. Смартфоны у половины приглашённых были убраны, это позволило насладиться общением с окружающими, не отвлекаясь на посторонний раздражитель – гаджет. Что нельзя сказать про ту часть людей, которой разрешили оставить телефон на столе.Опросив участвовавших в эксперименте людей, учёные убедились, что счастливее были те, кто общался с окружающими, не отвлекаясь на смартфоны.Предшествующее этому исследование доказывало, что люди, которые ставят лайки, сами являются несчастными.