Киборги среди нас: Новое изобретение поднимет на ноги лежачих

Роботизированный экзоскелет может помочь людям с повреждениями позвоночника научиться ходить снова. С 2009 года японская фирма робототехники разрабатывает гибридную вспомогательную конечность (HAL), которая недавно получила одобрение от FDA и уже ее футуристический костюм робота используется в реабилитационном центре в США. Поэтому уже вскоре так называемые киборги окажутся среди нас в реальной жизни. Теперь Центр Кибернетического лечения Брукса в Джексонвилле, в штате Флорида, сейчас занимается тестированием роботизированного костюма, который носится как экзоскелет и может использоваться для помощи людям с ограниченными возможностями и помочь им научиться ходить снова.

Януш Серпнень

Как не удивительно, но владелец костюма HAL контролирует его работу с помощью своего разума, так как машина способна читать мозговые волны. У HAL есть датчики, которые прикрепляют к ногам и передают био-электрические сигналы, передаваемые мозгом человека мышцам. Костюм экзоскелет – это довольно легкий и прочный роботизированный механизм, для ног сделанный из спецматериала. Робот-костюм помогает владельцу ходить, вставать и садиться самостоятельно, имеет встроенный пульт, с простым интерфейсом, который позволяет владельцу запускать и останавливать механизм настраивать его и многое другое.Цель HAL - дать владельцу яркое ощущение того, что он управляет своими ногами сам без посторонней помощи. Костюм работает с использованием комбинации добровольного контроля и автономного контроля с помощью биоэлектрических сигналов, и что особенно впечатляет, так это, что HAL в основном работает исходя из ваших желаний.HAL прошел тестирование в больничных условиях по всей Японии. К 2012 году, его использовали 130 медицинских учреждений по всей стране. Это первое в мире роботизированное медицинское устройство. В дополнение к типу нижней конечности HAL, который контролирует движение ног, есть также HAL 5, который является экзоскелетом всего тела - рук, ног и туловища. HAL 5 может помочь владельцу поднять и нести примерно в пять раз больше его веса, причем поднять и нести этот вес без посторонней помощи.