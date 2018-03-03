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Ученые разработали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

Вчера, 20:22
Учёные из Германии Брауншвейгского техуниверситета создали переизлучающие пигменты для солнечной батареи. Такая разработка позволит собирать солнечный свет с огромных площадей на панелях малого размера. Эксперты использовали два пигменты, которые поочередно переизлучали свет на поверхность.

Ученые разработали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

 

Новую разработку нужно поместить на торец устройства, которое состоит из полимерных пигментов – донора и акцептора. Молекулы акцептора имеют вытянутую форму, поэтому излучают свет перпендикулярно. А вот в донорах передача света происходит более равномерно. С помощью такого свойства солнечный свет поглощается, переизлучается на перпендикулярные молекулы, а они уже излучают его на солнечную панель или же отражающую поверхность.

Ученые разработали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

 

Эксперты использовали для своей разработки аналогичный метод – электронного поля. К сожалению, такой эксперимент не всегда совершал желаемые результаты. И вот, учёные решили упростить принцип, который основывается на растяжении полимера. За основы были взяты два вида полимеров – один растягивает, а второй остаётся неизменным. Общая длина волны составляет 520 нанометром. Такие цифры можно сравнить с соединением InGaP, которое использовали на самых эффективных панелях.

Ученые разработали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

 

Учёные отмечают, что соотношение молекул донора от акцептора составляет 1 к 10. Устройство эффективно на 80%. Специалисты предложили разрабатывать многослойные солнечные батареи по подобному принципу, где каждый слой будет иметь различные пигменты, которые должны поглощать свет в определённом диапазоне.
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