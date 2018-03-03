Ученые разработали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

Учёные из Германии Брауншвейгского техуниверситета создали переизлучающие пигменты для солнечной батареи. Такая разработка позволит собирать солнечный свет с огромных площадей на панелях малого размера. Эксперты использовали два пигменты, которые поочередно переизлучали свет на поверхность.

Новую разработку нужно поместить на торец устройства, которое состоит из полимерных пигментов – донора и акцептора. Молекулы акцептора имеют вытянутую форму, поэтому излучают свет перпендикулярно. А вот в донорах передача света происходит более равномерно. С помощью такого свойства солнечный свет поглощается, переизлучается на перпендикулярные молекулы, а они уже излучают его на солнечную панель или же отражающую поверхность.

Эксперты использовали для своей разработки аналогичный метод – электронного поля. К сожалению, такой эксперимент не всегда совершал желаемые результаты. И вот, учёные решили упростить принцип, который основывается на растяжении полимера. За основы были взяты два вида полимеров – один растягивает, а второй остаётся неизменным. Общая длина волны составляет 520 нанометром. Такие цифры можно сравнить с соединением InGaP, которое использовали на самых эффективных панелях.

Учёные отмечают, что соотношение молекул донора от акцептора составляет 1 к 10. Устройство эффективно на 80%. Специалисты предложили разрабатывать многослойные солнечные батареи по подобному принципу, где каждый слой будет иметь различные пигменты, которые должны поглощать свет в определённом диапазоне.