В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий

В Китае в ряды тайконавтов, так в Поднебесной называют космонавтов, смогут влиться представители гражданских профессий. Об этом 3 марта рассказал замруководителя Программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй.

Дарья Светозарова

Китайские масс-медиа информируют, что гражданские тайконавты для обслуживания строящейся космической станции предположительно будут отбираться из числа сотрудников НИИ промсектора. Уже отобрали первую команду в количестве 14 человек, а спустя почти 20 лет выбрали еще семь человек. Из них в космосе побывали лишь 11.Помимо пилотов ВВС в состав третьей по счету команды могут войти инженеры и специалисты по полезной нагрузке, которым предстоит руководство научными экспериментами на борту станции. Ради строительства собственной независимой космической станции, Поднебесная планирует увеличить частоту пилотируемых запусков. Если сейчас проводится один запуск в три года, то в недалеком будущем КНР планирует два старта в год. Части будущей станции уже создаются. Монтаж назначен на 2020 год.