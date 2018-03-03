Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий

В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий

Вчера, 18:38
В Китае в ряды тайконавтов, так в Поднебесной называют космонавтов, смогут влиться представители гражданских профессий. Об этом 3 марта рассказал замруководителя Программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй.

В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий

 

Китайские масс-медиа информируют, что гражданские тайконавты для обслуживания строящейся космической станции предположительно будут отбираться из числа сотрудников НИИ промсектора. Уже отобрали первую команду в количестве 14 человек, а спустя почти 20 лет выбрали еще семь человек. Из них в космосе побывали лишь 11.

Помимо пилотов ВВС в состав третьей по счету команды могут войти инженеры и специалисты по полезной нагрузке, которым предстоит руководство научными экспериментами на борту станции. Ради строительства собственной независимой космической станции, Поднебесная планирует увеличить частоту пилотируемых запусков. Если сейчас проводится один запуск в три года, то в недалеком будущем КНР планирует два старта в год. Части будущей станции уже создаются. Монтаж назначен на 2020 год.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Китае появятся два новых грузовых аппарата для космической станции
В Китае появятся два новых грузовых аппарата для космической станции

В Китае собираются запустить производство двух космических грузовых аппарата нового типа. Данную новость озвучил заместитель гендиректора Корпорации

В Китае создадут самолет для полетов в космосе
В Китае создадут самолет для полетов в космосе

В Китае намерены создать летательный аппарат, который сможет летать не только в воздушной атмосфере Земли, но и в космосе. Об этом сообщают западные СМИ со

США возобновляет программу пилотируемых космических полетов
США возобновляет программу пилотируемых космических полетов

Соединенные Штаты Америки вновь начинают проводить запуск своих пилотируемых космических аппаратов, о чем сообщили в Центре полетов NASA.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости