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| | В Австралии создадут взрывчатку на 3D-принтере

В Австралии создадут взрывчатку на 3D-принтере

Сегодня, 17:02
Австралийские ученые собираются печатать взрывчатку на 3D-принтере. Проектом заинтересовались в Минобороны страны.

В Австралии создадут взрывчатку на 3D-принтере

 

Правительство Австралии сообщает, что в ближайшие годы страна получит механизмы для трехмерной печати новых эффективных взрывных веществ. 3D-печать даст возможность облегчить создание взрывчатки, включая предназначенных для твердотопливных моторов для боеголовок. Разрабатывают «печатные» бомбы представители компаний DefendTex и DST.

Год назад военные США испытали напечатанную с помощью 3D-принтера гранату, которой выстрелили из гранатомета. Развитие технологии трехмерного печатания достигло того этапа, когда их можно применять для выпуска боевого оружия.
Никита Готский
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