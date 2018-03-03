В Австралии создадут взрывчатку на 3D-принтере

Австралийские ученые собираются печатать взрывчатку на 3D-принтере. Проектом заинтересовались в Минобороны страны.

Никита Готский

Правительство Австралии сообщает, что в ближайшие годы страна получит механизмы для трехмерной печати новых эффективных взрывных веществ. 3D-печать даст возможность облегчить создание взрывчатки, включая предназначенных для твердотопливных моторов для боеголовок. Разрабатывают «печатные» бомбы представители компаний DefendTex и DST.Год назад военные США испытали напечатанную с помощью 3D-принтера гранату, которой выстрелили из гранатомета. Развитие технологии трехмерного печатания достигло того этапа, когда их можно применять для выпуска боевого оружия.