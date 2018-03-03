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| | Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины

Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины

Сегодня, 16:58
Группа американских специалистов сумела получить сжигаемую углеродную трубку, которая является довольно востребованным материалом, из обычной древесины. Данное исследование может стать прорывом в получении более гибкого сырья из древесины.

Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины

 

Древесина в большинстве своём используется учёными по всему миру для получения лёгких углеродных материалов, которые обладают весьма высокой электропроводимостью. Материалы, получаемые учёными из древесины, используются даже в создании электрических приборов. Однако, до недавнего времени специалисты не могли достичь нужной гибкости от сырья, получаемого из подобных материалов. Прорыв в данных технологиях сумели совершить эксперты, представляющие Мэрилендский университет, которые провели ряд манипуляций, позволивших значительно увеличить сжимаемость углеродных трубок.

Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины

 

Для получения нужного эффекта специалисты обработали слой древесины с помощью щелочного раствора, избавив её тем самым от легнина. После этого учёные применили к материалу перекись водорода, удалившего из древесины остатки вышеупомянутого вещества. В итоге данные манипуляции позволили изменить структуру дерева из ячеечной на многослойную.
Александр Вест
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