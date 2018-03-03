Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины

Группа американских специалистов сумела получить сжигаемую углеродную трубку, которая является довольно востребованным материалом, из обычной древесины. Данное исследование может стать прорывом в получении более гибкого сырья из древесины.

Древесина в большинстве своём используется учёными по всему миру для получения лёгких углеродных материалов, которые обладают весьма высокой электропроводимостью. Материалы, получаемые учёными из древесины, используются даже в создании электрических приборов. Однако, до недавнего времени специалисты не могли достичь нужной гибкости от сырья, получаемого из подобных материалов. Прорыв в данных технологиях сумели совершить эксперты, представляющие Мэрилендский университет, которые провели ряд манипуляций, позволивших значительно увеличить сжимаемость углеродных трубок.

Александр Вест

Для получения нужного эффекта специалисты обработали слой древесины с помощью щелочного раствора, избавив её тем самым от легнина. После этого учёные применили к материалу перекись водорода, удалившего из древесины остатки вышеупомянутого вещества. В итоге данные манипуляции позволили изменить структуру дерева из ячеечной на многослойную.