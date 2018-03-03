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| | Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей

Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей

Сегодня, 15:31
Мурчание домашних котов может залечить раны людей. Так считают ученые из США.

Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей

 

По словам экспертов, кошки являются как милыми домашними питомцами, так и носителями большой пользы для человеческого организма и здоровья в частности. Ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коты могут мурчать с частотой до 150 Гц, а данные «мелодии» позволяют животными оперативно возобновлять раненые мышцы и кости. Также оказалось, что подобное мурчание положительно воздействует на хозяев кошек.

Мурчание позволяет в разы усилить процесс восстановления переломов, этими же звуками можно быстро лишиться стресса и одышки. Ученые говорят, если в доме живет кошка, то ее владельцы реже жалуются на болезни сердца.
Никита Готский
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