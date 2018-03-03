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| | НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев

НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев

Сегодня, 14:53
Уфологи разместили в Сети доказательства того, что пришельцы могут использовать Луну для базирования своих инопланетных кораблей и других построек. В интернет попали снимки лунной поверхности с инопланетным транспортным средством.

НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев

 

Многие скептики, которые в большинстве случаев объясняют все доказательства, предоставленные уфологами, с весьма рациональной точки зрения, в этом случае не сумели дать трактовку явлению, запечатлённому с помощью телескопа. На снимках, загруженных в Сеть, явно заметен чёрный треугольный объект довольно ощутимых масштабов, который то и дело меняет своё местоположение. Уфологи заявили, что данный вид инопланетного транспорта скользит по поверхности земного спутника, не поднимаясь при этом в воздух.

 

Фотографии поверхности Луны, на которых удалось запечатлеть странный объект, были получены астрономом-любителем, который утверждает, что неопознанный тёмный треугольник был виден на Луне лишь в течение шести секунд, после чего снова исчез с поля зрения. Уфологи считают, что транспортное средство инопланетян скрылось на территории их подземной базы на Луне.
Александр Вест
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