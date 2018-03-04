Ученые рассказали о том, что увидели бы люди на пути к центру Земли

В научном сообществе рассказали, какая картина предстала бы перед человеком на пути к центру Земли. Первой преградой в таком фантастическом путешествии стала бы земная кора, составляющая всего один процент от общей массы планеты, хотя в толщину она достигает 35 километров.

Дарья Светозарова

Эксперты подчеркивают, что в свободном падении ее можно пролететь за тридцать секунд. Состоит этот слой из горных пород, которые образуют материки и континенты. За корой следует мантия. Массовая доля этой оболочки 65%, зато на долю объема приходится 85%. В ее состав входит четыре элемента: железо, магний, кремний и кислород. Ранее считалось, что мантия сплошная, однако после ученые выяснили, что ее структура решетчатая из-за высокого давления.Есть вероятность, что спускаясь к ядру Земли, путешественники увидели бы подземные материки. Эксперты считают, что подобные образования, носящие имена геологов Джейсна Моргана и Тузо Вилсона, имеются под Тихим океаном и африканским континентом. Не исключено, что через четыре миллиарда лет они поднимутся вверх вместе с мантией.Далее следует озеро из жидкого кипящего металла. Его температура превышает пять тысяч градусов Цельсия – это и есть внешняя часть земного ядра. Внутри ядра температура и вовсе аномальная – шесть тысяч градусов. К этому еще нужно прибавить давление, превышающее три с половиной миллиона атмосфер.