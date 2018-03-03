Европейский спутник нашёл Марс на Земле

Действительно, взглянув на фотографию в первый раз можно невольно подумать, что один из спутников Европейского космического агентства вышел из-под контроля специалистов и улетел далеко к Марсу, но нет. В объектив агрегата попала пустыня Калахари, находящаяся в Южной Африке.
Хотя называть Калахари пустыней – дело громкое, на её территории находятся древние окаменелые песчаные дюны. Её «кратеры» и красная поверхность могут послужить новой локацией для съёмок блокбастера о космосе или о первых колониях людей на красной планете, тем более что это неизбежно. Снимок был получен в 2017 году.