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| | Молодой ученый из Новгорода создал антиалкогольный препарат

Молодой ученый из Новгорода создал антиалкогольный препарат

Вчера, 23:02
Молодой ученый из Новгорода изобрел препарат, снижающий желание употреблять алкоголь. Об этом рассказали в Новгородском государственном университете.

Молодой ученый из Новгорода создал антиалкогольный препарат

 

Проект ученого Сергея Ереско направлен на разработку бюджетного медицинского препарата для оказания помощи лицам, страдающим алкоголизмом. Данное открытие уже заинтересовало главные исследовательские центры страны. Вскоре будет произведена начальная испытательная партия продукта, а после пройдет его регистрация.

Новое средство молодого ученого из Новгорода являет собой эксклюзивный механизм. Специалист провел исследование, результат которого продемонстрировал взаимосвязь алкоголя с гормоном грелином. Во время похмелья содержание этого веществ в организме увеличивается. Те структуры, которые входят в состав препарата, предназначены для снижения уровня грелина, что уменьшает тягу к алкоголю.
Никита Готский
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