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| | Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса

Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса

Вчера, 22:43
Медики провели опрос среди пользователей, дабы узнать, какие сексуальные позы у них самые любимые. Результат удивил исследователей.

Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса

 

В опросе участвовали более двух тысяч человек, живущих сексуальной жизнью. Эксперты задали им ряд вопросов, касающихся интимной жизни. Среди них имелся также вопрос о любимой позиции в сексе. Итог немного привел в замешательство. Как оказалось, большая часть респондентов как среди мужчин, так и среди женщин, обозначили позу «мужчина сзади».

Второе место заняла «миссионерская», замыкает топ-3 «наездница». Среди остальных популярных позиций в интиме стоит отметить «ноги на плечах», «69», «лежа на боку», «наездница задом наперед», «оральный секс», «анальный секс» и «секс на столе». К слову, ранее по результатам опроса, именно секс на столе занял первое место по вопросу, где бы пара желала заняться сексом в первую очередь.
Никита Готский
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