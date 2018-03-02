Эксперты назвали 10 самых популярных поз для секса

Медики провели опрос среди пользователей, дабы узнать, какие сексуальные позы у них самые любимые. Результат удивил исследователей.

Никита Готский

В опросе участвовали более двух тысяч человек, живущих сексуальной жизнью. Эксперты задали им ряд вопросов, касающихся интимной жизни. Среди них имелся также вопрос о любимой позиции в сексе. Итог немного привел в замешательство. Как оказалось, большая часть респондентов как среди мужчин, так и среди женщин, обозначили позу «мужчина сзади».Второе место заняла «миссионерская», замыкает топ-3 «наездница». Среди остальных популярных позиций в интиме стоит отметить «ноги на плечах», «69», «лежа на боку», «наездница задом наперед», «оральный секс», «анальный секс» и «секс на столе». К слову, ранее по результатам опроса, именно секс на столе занял первое место по вопросу, где бы пара желала заняться сексом в первую очередь.