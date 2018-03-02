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| | Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей

Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей

Вчера, 22:36
Кормление грудью положительно сказывается на здоровье матери и ребенка. Об этом рассказали американские исследователи.

Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей

 

Научные сотрудники Питтсбургского университета изучили сведения о матерях, которые кормили грудью несколько месяцев и более. По статистике, те, кто мог похвалиться нормальным давлением в период беременности, в последующие 15 лет намного реже жаловались на сердечные болезни.

Медики выяснили, что что во время кормления грудью сокращается плотность сонной артерии, через которую в мозг поступает кровь и снижается риск возникновения инсульта. Также стоит отметить повышение уровень холестирина и сокращается численность жиров. Другим плюсом является улучшение производительности окситоцина, способствующего снижению артериального давления.
Никита Готский
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