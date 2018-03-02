Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей

Кормление грудью положительно сказывается на здоровье матери и ребенка. Об этом рассказали американские исследователи.

Никита Готский

Научные сотрудники Питтсбургского университета изучили сведения о матерях, которые кормили грудью несколько месяцев и более. По статистике, те, кто мог похвалиться нормальным давлением в период беременности, в последующие 15 лет намного реже жаловались на сердечные болезни.Медики выяснили, что что во время кормления грудью сокращается плотность сонной артерии, через которую в мозг поступает кровь и снижается риск возникновения инсульта. Также стоит отметить повышение уровень холестирина и сокращается численность жиров. Другим плюсом является улучшение производительности окситоцина, способствующего снижению артериального давления.