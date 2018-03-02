В Техасе нашли могилу инопланетянина

Как сообщали очевидцы, в мельницу местного фермера влетел непонятный летающий объект, в результате чего он рухнул на землю. Люди решились приблизиться в обломках внеземного корабля и заметили среди них невысокое тело гуманоида. После совета, горожане решили предать труп земле по христиански канонам.
В Техасе нашли могилу инопланетянинаВчера, 22:08
Уфологи заметили замерзшее тело инопланетянина на вершине горы Адамс в США в штате Вашингтон. Короткий ролик об этом появился на видеохостинге YouTube на
Во время раскопок в Дании на острове Силан ученые обнаружили череп инопланетянина. Находка по форме не имеет аналогов в природе.
Известно, что в Мексике на месте падения метеорита был обнаружен объект, который похож на тело какого-либо внеземного существа или же на его скафандр.