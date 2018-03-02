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| | В Техасе нашли могилу инопланетянина

В Техасе нашли могилу инопланетянина

Вчера, 22:08
Американским исследователя удалось обнаружить надгробие инопланетянина. Падение НЛО произошло в Техасе еще в конце позапрошлого столетия.

В Техасе нашли могилу инопланетянина

 

Как сообщали очевидцы, в мельницу местного фермера влетел непонятный летающий объект, в результате чего он рухнул на землю. Люди решились приблизиться в обломках внеземного корабля и заметили среди них невысокое тело гуманоида. После совета, горожане решили предать труп земле по христиански канонам.

 
Обломки НЛО выбросили в колодец, но вскоре тони странным образом пропали, могила инопланетянина по-прежнему располагается на том месте, где его похоронили. На памятнике пришельцу изображена летающая тарелка с тремя иллюминаторами. Кто создал подобный обелиск: свидетель аварии или более поздний энтузиаст неизвестно.

Никита Готский
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