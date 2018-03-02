В Техасе нашли могилу инопланетянина

Американским исследователя удалось обнаружить надгробие инопланетянина. Падение НЛО произошло в Техасе еще в конце позапрошлого столетия.

Обломки НЛО выбросили в колодец, но вскоре тони странным образом пропали, могила инопланетянина по-прежнему располагается на том месте, где его похоронили. На памятнике пришельцу изображена летающая тарелка с тремя иллюминаторами. Кто создал подобный обелиск: свидетель аварии или более поздний энтузиаст неизвестно.

Никита Готский

Как сообщали очевидцы, в мельницу местного фермера влетел непонятный летающий объект, в результате чего он рухнул на землю. Люди решились приблизиться в обломках внеземного корабля и заметили среди них невысокое тело гуманоида. После совета, горожане решили предать труп земле по христиански канонам.