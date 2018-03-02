Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет

В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет

Вчера, 22:02
Водопроводная компания провинции Утрехт в Нидерландах во время проведения технических работ обнаружила невероятно древнюю находку. В составе найденного был глиняный горшок, наполненный серебряными и золотыми монетами XV века.

В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет

 

Из пяти сотен монет, которые были в горшке из красной глины, было двенадцать золотых. Иные монеты были из чистого серебра. В XV веке посуду делали способом запекания глины, именно таким была и эта утварь.

Осмотрев находку, археологи озвучили предположение, что найденные монеты относятся к семидесятым и восьмидесятым годам пятнадцатого века. Но сказать больше они пока не берутся, так как именно этот район, а именно город Хагтейн, с 1405 года был разрушен, и бывшие исследования не принесли успешных внесений в историю.

Клад передали институту исследований только временно. Позднее же, после оценки находки, её передадут компании, которая проводила работы на том участке и обнаружила монеты.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
В центре Москвы археологи нашли старинные монеты при раскопках
В центре Москвы археологи нашли старинные монеты при раскопках

Клад из монет, относящихся к XVII веку, нашли во время проведения работ по благоустройству в центре Москвы. Данной информацией поделился мэр столицы Сергей

В Татарстане на школьном дворе найден клад серебра
В Татарстане на школьном дворе найден клад серебра

Группа рабочих-строителей, при рытье канавы возле теплицы Лаишевской школы, в Татарстане, обнаружила клад старинных серебряных монет. Как сообщили в дирекции

В Индонезии бедная собирательница устриц обнаружила старинный клад, состоящий из золотых монет
В Индонезии бедная собирательница устриц обнаружила старинный клад, состоящий из золотых монет

Бедная женщина из индонезийской деревни в поисках устриц для скудного пропитания нашла древний клад золотых монет. По мнению экспертов, цунами 2004 года смыло

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости