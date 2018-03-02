В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет

Водопроводная компания провинции Утрехт в Нидерландах во время проведения технических работ обнаружила невероятно древнюю находку. В составе найденного был глиняный горшок, наполненный серебряными и золотыми монетами XV века.

Дарья Дмитриева

Из пяти сотен монет, которые были в горшке из красной глины, было двенадцать золотых. Иные монеты были из чистого серебра. В XV веке посуду делали способом запекания глины, именно таким была и эта утварь.Осмотрев находку, археологи озвучили предположение, что найденные монеты относятся к семидесятым и восьмидесятым годам пятнадцатого века. Но сказать больше они пока не берутся, так как именно этот район, а именно город Хагтейн, с 1405 года был разрушен, и бывшие исследования не принесли успешных внесений в историю.Клад передали институту исследований только временно. Позднее же, после оценки находки, её передадут компании, которая проводила работы на том участке и обнаружила монеты.