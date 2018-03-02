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| | В Антарктике ученые обнаружили огромную колонию пингвинов

В Антарктике ученые обнаружили огромную колонию пингвинов

Вчера, 21:31
Ученые из США, Франции и Великобритании зафиксировали на территории Антарктиды огромную популяцию пингвинов Адели. Колония этого вида пингвинов насчитывает более 1,5 миллиона.

В Антарктике ученые обнаружили огромную колонию пингвинов

 

По мнению биологов, численность самого распространенного вида пингвинов с каждым годом сокращаются. Пингвины Адели считаются вымирающим видом в зоне Антарктического полуострова. Но в восточной Антарктиде, а также в районе моря Росса популяция вида стремительно увеличилась.

Сотрудники Океанографического института решили провести наблюдение за животными, с целью изучения причин массовой миграции Адели. Для исследования были сделаны фотографии с беспилотных аппаратов и спутника. Кроме того, эксперты снимали животных и на земле.

В результате исследования биологи пришли к выводу, что на островах Дейнджер находится 751527 пар данного вида пингвинов, то есть 55% всех пингвинообразных этой зоны.
Татьяна Преображенская
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