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| | Физики планируют создать «ловушку» для антиматерии к 2022 году

Физики планируют создать «ловушку» для антиматерии к 2022 году

Вчера, 21:17
До 2022 года физики планируют соорудить специальную портативную «ловушку» для антиматерии и перевезти ее на грузовике к месту проведения эксперимента.

Физики планируют создать «ловушку» для антиматерии к 2022 году

 

Для создания антиматерии разогретые до высокой энергии протоны направляют на цель, которая создана из атомов тяжелых металлов. Благодаря этому зарождаются разнообразные частицы, в том числе и антипротоны. Антипротонные частицы замедляют или разгоняют для вычисления их характеристик.

Учеными разработана «ловушка Пеннинга» (Penning trap) для антиматерии. В 2010 году впервые «впоймали» на 173 миллисекунды 38 антиводородных атомов. В 2011 году время удержания атомов увеличилось до 1000 секунд. Длительное время ученым удалось удержать в «ловушке» максимум 12 антиатомов. Максимальное количество античастиц в контейнере не превышало 10 млн. Эти показатели недостаточны для перевозки антиматерии.

Физики планируют создать «ловушку» для антиматерии к 2022 году

 

Исследователи планируют снизить температуру в установке и привести чистоту вакуума в ней к значениям, которые фиксируются в межгалактическом пространстве. Готовую установку загрузят антиматерией и перевезут к назначенному месту эксперимента на грузовике. Первый образец планируют создать к 2022 году.
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