Учёные: Весна в Арктику приходит на месяц раньше, чем десять лет назад

В Арктике в очередной раз появилось подтверждение скорого глобального потепления. Там весна пришла на месяц раньше, чем приходила десять лет назад.

Дарья Дмитриева

Исследователь университета Калифорнии в Дэвисе Эрик Пост, говорит о том, что сейчас северная част планеты стала прогреваться раньше и быстрее.Арктика и горные ледники терпят глобальное потепление. Температура там стала выше на 6-7 градусов, что грозит расставанием толстого шара льда и поднятием уровня воды в мировом океане. Сделав анализы за последние 86 лет, учёные утверждают, что климатические пояса планеты могут изменить своё положение. От этого также изменится флора и фауна тех областей планеты, так как именно эта часть природы чувствует приход весны.На данное время весна пришла раньше времени на неделю, а в некоторых областях и на месяц.