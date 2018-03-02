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| | В Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета

В Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета

Вчера, 20:46
Ученые из Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета. Эту разработку сделали специалисты из Лундского университета.

В Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета

 

В своем открытии ученые заменили существующие до этого классификации 1-го и 2-го типа. Они придумали вместо этого пять подтипов, которые будут классифицироваться на основании развития болезни и ее осложнениях. Теперь сахарный диабет будут различать на: аутоиммунный диабет, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, легкая форма, связанная с лишним весом, а также возрастной диабет легкой формы.

Отметим, что такую классификацию ученые разработали благодаря почти 9 тысячам пациентов, у которых заболевание определили впервые. Специалисты уверенны, что данная разработка позволит индивидуально подбирать лекарства каждому пациенту. Также даст возможность определять людей, у которых повышен риск серьезных осложнений данного заболевания.
Анна Котова
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