В Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета

Ученые из Швеции разработали новую классификацию сахарного диабета. Эту разработку сделали специалисты из Лундского университета.

Анна Котова

В своем открытии ученые заменили существующие до этого классификации 1-го и 2-го типа. Они придумали вместо этого пять подтипов, которые будут классифицироваться на основании развития болезни и ее осложнениях. Теперь сахарный диабет будут различать на: аутоиммунный диабет, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, легкая форма, связанная с лишним весом, а также возрастной диабет легкой формы.Отметим, что такую классификацию ученые разработали благодаря почти 9 тысячам пациентов, у которых заболевание определили впервые. Специалисты уверенны, что данная разработка позволит индивидуально подбирать лекарства каждому пациенту. Также даст возможность определять людей, у которых повышен риск серьезных осложнений данного заболевания.