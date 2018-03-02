Пришелец из 6491 года рассказал о грядущем апокалипсисе

В YouTube набирает популярность видео, на котором мужчина утверждает, что он инопланетный археолог Джеймс Оливер из 6491 года, застрявший на Земле из-за сломанного корабля. По словам пришельца, скоро случится конец света и от планеты останется покрытая пеплом пустошь.

Несколько лет назад на YouTube появилось видео, где мужчина назвал себя инопланетянином, путешествующим во времени. Многие пользователи Сети поверили ему, так как всё выглядело довольно реалистично. Но эксперты быстро доказали, что это подделка. Теперь на канале ApexTV в YouTube набирает популярность новое интервью с пришельцем. Мужчина в чёрной толстовке говорит с британским акцентом и утверждает, что он инопланетный археолог Джеймс Оливер из 6491 года, застрявший на Земле из-за недавнего суперлуния.

Пришелец из будущего дал пугающий прогноз о перспективах Земли. Например, он рассказал, что в ближайшие 200 лет вулкан Йеллоустоун начнет извергаться и превратит США в покрытую пеплом пустошь. Изучение Земли является частью его работы. Однако откуда именно прилетел «археолог» он объяснить не смог, что его планета находится за пределами Солнечной системы. Эта расплывчатость и другие неточности заставили пользователей интернета сомневаться в правдивости слов «инопланетянина». Например, он не смог объяснить, как именно работает его корабль, когда за ним прибудут спасатели с его планеты. Не смог он рассказать и других деталей из будущего Земли.

Виктория Ниц

О том, как оказался на Земле «путешественник во времени» говорит примерно следующее: «То, что произошло, связано каким-то природным явлением. Оно каким-то образом повредило моё оборудование, и я получил сразу несколько сигналов из внешних источников. Они вывели из строя операционную систему моего корабля, а это означает, что я застрял здесь, пока другая исследовательская группа не приземлится на этой планете».Внимательные зрители даже обратили внимание, что странно слышать от пришельца бесконечные извинения, словно он воспитан в традициях 21 века. Вероятно, пользователи интернета столкнулись с очередной подделкой.