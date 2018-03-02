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| | На российском сегменте МКС появится возможность передачи данных через интернет-канал

На российском сегменте МКС появится возможность передачи данных через интернет-канал

Вчера, 19:56
Очень скоро на российском сегменте Международной космической станции начнет действовать новейшее интернет-приложение для передачи научного материала на Землю. Известно, что новейший высокоскоростной интернет-канал запустят сразу же после размещения нужной техники внутри орбитальной станции.

На российском сегменте МКС появится возможность передачи данных через интернет-канал

 

Космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин разместили новейший аппарат системы связи, который дает возможность осуществлять передачу научной информации, через отечественные спутники системы «Луч», большими потоками.

Александр Мисуркин рассказал, что интернета на российском сегменте пока не нет, поскольку система должна быть установлена полностью, а для этого необходимо установить очень много оборудования внутри российского сегмента орбитальной станции.

Следует отметить, что российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин зафиксировали рекорд по длительности пребывания в открытом космическом пространстве во время монтажных работ на новом блоке МКС. 8 часов и 12 минут – рекордное время отечественных покорителей Космоса.
Татьяна Преображенская
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