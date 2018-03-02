Космонавт Мисуркин, вернувшийся из космоса, рассказал об игре в бадминтон на МКС

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля и рассказал о том, как проводят свой досуг члены экипажа МКС. В первый день 2018 года команда МКС открыла эру космического командного спорта. Им стал бадминтон.

Дарья Светозарова

Мисуркин рассказывает, что приживался бадминтон на орбите достаточно сложно, но все-таки получил должную популярность. Помощь в этом оказали Национальная Федерация бадминтона РФ, Роскосмос и РКК «Энергия». Космонавт признался, что является давним поклонником этой игры, а по прибытии на МКС его терзало любопытств: как поведет себя воланчик в вакууме.Зрелище оказалось увлекательным и захватывающим. Космонавт добавил, что получил эмоциональную разрядку. По его словам, бадминтон лучший способ сплотить команду МКС. Мисуркин рассказал, что большую часть информации, в том числе и видео, он размещает на своих аккаунтах в соцсетях.