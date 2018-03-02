Китай определил настоящего хозяина МКС

Китайская Коммунистическая партия уверена, что на Международной космической станции всем управляет США, о чем сообщили китайские СМИ. Кром того, внимание издания NASA Watch привлек восьмистраничный вкладыш China Watch. В нем приведена следующая информация: в том случае, если МКС под управлением США остановит свою работу в 2024 году, то на околоземной орбите будет осуществлять работу только одна станция, принадлежащая Китаю.
Сейчас в работе МКС принимают участие Евросоюз, Канада, США, Япония и Россия, и она действительно собирается завершить свою работу в период 2024 года. Китай и Россия сообщали о планах организации работы собственных станций, в то время МКС передадут под управление коммерческих организаций. Есть неподтверждённые сведения о том, что работа Международной космической станции продлиться до 2028 года.