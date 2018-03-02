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| | Китай определил настоящего хозяина МКС

Китай определил настоящего хозяина МКС

Вчера, 19:35
По мнению Коммунистической партии Китая, на МКС руководит правительство США. Коммунисты Китая полагают, что если под управлением Соединенных Штатов Америки космическая станция закончит свое существование, на околоземной орбите останется только исследовательская станция из Китая.

Китай определил настоящего хозяина МКС

 

Китайская Коммунистическая партия уверена, что на Международной космической станции всем управляет США, о чем сообщили китайские СМИ. Кром того, внимание издания NASA Watch привлек восьмистраничный вкладыш China Watch. В нем приведена следующая информация: в том случае, если МКС под управлением США остановит свою работу в 2024 году, то на околоземной орбите будет осуществлять работу только одна станция, принадлежащая Китаю.

Сейчас в работе МКС принимают участие Евросоюз, Канада, США, Япония и Россия, и она действительно собирается завершить свою работу в период 2024 года. Китай и Россия сообщали о планах организации работы собственных станций, в то время МКС передадут под управление коммерческих организаций. Есть неподтверждённые сведения о том, что работа Международной космической станции продлиться до 2028 года.
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