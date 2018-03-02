Ученые: эволюция учит животных распознавать хищников

Результатом исследований ученых за австралийскими грызунами стали интересные факты. Оказалось, что животным требуются несколько тысяч лет, что бы научиться распознавать хищника издалека.

Местные грызуны билби, известные так же как "кроличьи бандикуты", стали объектом наблюдения австралийских ученых. Специалисты на протяжении длительного времени наблюдали за тем, как животные распознают появление хищников. Так же эксперты провели зависимость между тем, насколько долго грызуны проживают со своим естественным врагом и скорость реакции на их появление.Исследователи помещали хищников около нор билби и наблюдали за поведением животных. Грызуны практически сразу понимали, что рядом находится собака динго, и убегали в нору. Однако на появление диких кошек билби почти не реагировали и без страха покидали норы. Собаки динго являются соседями "кроличьих бандикутов" более 3000 лет, а с кошками – всего 200 лет.Выводом стало то, что животные учатся распознавать врага на протяжении тысяч лет в ходе эволюции. Пара сотен лет незначительна на таком фоне.