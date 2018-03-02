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| | Ученые рассказали об антивирусном эффекте красного вина и шоколада

Ученые рассказали об антивирусном эффекте красного вина и шоколада

Сегодня, 18:15
Ученые пришли к выводу, что красное вино и шоколад обладают антивирусным эффектом благодаря ресвератролу. Он помогает бороться организму с опасными вирусными заболеваниями.

Ученые рассказали об антивирусном эффекте красного вина и шоколада

 

Специалисты центра контроля и профилактики заболеваний в США в ходе экспериментов обнаружили соединение ресвератрол, которое присутствует в какао и винограде. С целью доказательства антивирусных свойств этого соединения, в клетки, зараженные вирусом коровьей оспы, ученые добавили ресвератрол. Экспериментом доказано, что полезное соединение не дает размножаться вирусам на ранней стадии болезни.

Такое же исследование провели с вирусом обезьяньей оспы, который может поражать человека. Фенольное соединение также показало высокую активность против вирусов.

Ресвератрол – природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С помощью ресвератрола растения защищают себя от грибов и бактерий. Природный фитоалексин есть в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао.
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