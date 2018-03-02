Ученые нашли огромную планету с большим содержанием воды

В атмосфере планеты WASP-39b американские астрономы нашли воду. Материал об этом опубликован в научных изданиях.

Никита Готский

Эта планета находиться от Земли на дистанции 700 световых лет. Астрономы изучали космический объект с помощью телескопа Hubble. Планету нашли семь лет назад, она являет собой гигант, год на ней продолжается всего четыре дня. В ее атмосфере также обнаружили тяжелые элементы, что говорит о бомбардировках кометами из космоса.Применив телескоп, астрономы получили важные данные, которые касаются химического состава планеты. Присутствие воды говорит о том, что планета могла сформироваться далеко от своей звезды.Ранее ученый из Японии призвал людей срочно покинуть Землю. По его мнению, вспышки на Солнце приведут к гибели планеты.